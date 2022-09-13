Події

19:54 13.09.2022

Мінкультури напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України

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Мінкультури напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України

Міністерство культури та інформаційний політики напрацьовує механізм позбавлення звання народного артиста України.

"Хочу наголосити та попередити, що всі артисти, які досі "з гордістю" користуються званням народних артистів України коли їм це зручно, але давно вже такими не є через мовчання або підтримку російської агресії, скоро будуть цих звань позбавлені. Працюємо над поправками в закони, щоб таких "народних" більше наша країна не бачила", - написав міністр культури Олександр Ткаченко в телеграм-каналі.

 

Теги: #артист #позбавлення #звання #механізм

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