Ворог випустив 182 снаряди по Херсонській області, без втрат

Російські окупаційні війська за добу випустили 182 снаряди по Херсонській області, жертв і постраждалих немає, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків і БПЛА. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами голови ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.