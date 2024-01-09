Події

07:40 09.01.2024

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

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ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

Українські захисники протягом доби відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські захисники продовжують розширювати плацдарм. Але незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Також на запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника південніше Червоного, на захід від Вербового та північніше Новопрокопівки.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки окупантів на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 2 атаки противника в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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