Росіяни за добу здійснили 55 ракетних і 22 авіаудари, а також 35 обстрілів із РСЗВ

Ворог здійснив 55 ракетних і 22 авіаційні удари, а також 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 вівторка.

Повідомляється, що авіаударів зазнали Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, Серебрянське лісництво Луганської області, Новоселівка Донецької області.

Також під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - зазначили у зведенні.