Події

20:56 08.01.2024

На Хмельниччині внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей

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На Хмельниччині внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей

За уточненою інформацією, вранці в понеділок, 8 січня, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 3 ракети, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

"На жаль, є двоє поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, і двоє загиблих. Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка, за попередньою інформацією, мала б бути на об'єкті, і з якою втрачено зв'язок. Дуже сподіваємося, що її знайдуть неушкодженою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зазнала пошкоджень житлова забудова - у будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі, нежитлові приміщення. Протягом дня працювали місцеві комісії зі встановлення обсягу заподіяних ушкоджень, щоб якнайшвидше відновити зруйноване.

 

 

 

Теги: #постраждалі #хмельницька #обстріл

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