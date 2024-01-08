На Хмельниччині внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей

За уточненою інформацією, вранці в понеділок, 8 січня, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 3 ракети, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

"На жаль, є двоє поранених людей, які зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, і двоє загиблих. Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка, за попередньою інформацією, мала б бути на об'єкті, і з якою втрачено зв'язок. Дуже сподіваємося, що її знайдуть неушкодженою", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, зазнала пошкоджень житлова забудова - у будинках вибито вікна, пошкоджено автомобілі, нежитлові приміщення. Протягом дня працювали місцеві комісії зі встановлення обсягу заподіяних ушкоджень, щоб якнайшвидше відновити зруйноване.