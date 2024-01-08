Події

20:31 08.01.2024

Росіяни за добу завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів по території України

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Росіяни за добу завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів по території України

Протягом доби російські окупанти завдали 55 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 8 січня 2024 року російські окупанти завдали масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Загалом зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника: 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", 24 крилаті ракети Х-10-55/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Були атаковані об'єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети, що летять за балістичною траєкторією, спрямували по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Протиповітряною обороною знищено 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 і 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 105 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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