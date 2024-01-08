На лінії фронту за добу відбулося 55 бойових зіткнень

На лінії фронту протягом доби відбулося 55 бойових зіткнень, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили 5 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На лиманському напрямку українськими захисниками відбито атаку ворога на схід від Тернів Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога неподалік Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 14 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати противника неподалік Новомихайлівки Донецької області, де ворог 7 разів безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника на південь від Червоного, на захід від Вербового та на північ від Новопрокопівки Запорізької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та наносять противнику значних втрат", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ вразили 2 склади боєприпасів противника.