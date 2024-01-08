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11:24 08.01.2024

Ранкова повітряна атака РФ не мала критичних наслідків для енергосистеми - "Укренерго"

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Ранкова повітряна атака РФ не мала критичних наслідків для енергосистеми - "Укренерго"

Ранкова масована ракетна атака російських агресорів не мала критичних наслідків для енергосистеми, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас, як зазначається в її повідомленні в телеграм-каналі в понеділок, через повітряну тривогу та численні знеструмлення споживачів унаслідок негоди рівень споживання е/е дещо нижчий за прогнозний. Але до вечора, коли буде відновлено енергопостачання знеструмлених споживачів і посилиться похолодання, споживання різко зросте, і це може ускладнити ситуацію в енергосистемі, пояснила НЕК, закликавши споживати електроенергію економно. Там зазначили, що вчора добовий максимум споживання був увечері й на 3,7% вищий за відповідний показник попередньої неділі 31 грудня.

Міністерство енергетики, зі свого боку, зазначило, що дефіциту е/е зараз немає, але в разі значного зростання споживання можливий певний дефіцит обсягом від 1% до 3% від добового споживання.

"Для його покриття є необхідні інструменти. Однак, щоб цього не сталося, варто споживати електроенергію відповідально. Дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання: 10:00-12:00 та 17:00-19:00", - наголосило Міненерго.

Як зазначило відомство, після ремонту до роботи підключено п'ять одиниць генеруючого обладнання.

Крім того, "Укренерго" повідомило, що в неділю його ремонтна бригада оперативно повернула в роботу високовольтну повітряну лінію 330 кВ у східному регіоні.

За даними компанії, на ранок через бойові дії та інші причини без світла залишаються 463 населені пункти, знеструмлене одне вуглевидобувне підприємство в Донецькій області.

Імпорт електроенергії після відсутності в суботу і вкрай незначних обсягів у неділю здійснюється вдень зі Словаччини та Румунії загальним обсягом 2 865 МВт-год. Експорт не здійснюється третій день поспіль після відновлення 31 грудня.

Як повідомлялося з посиланням на Міненерго, через негоду на ранок понеділка в Україні знеструмлені близько 400 населених пунктів.

Теги: #енергосистема

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