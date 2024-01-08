Події

07:48 08.01.2024

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

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Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

Російські окупаційні війська за добу випустили 670 снарядів по Херсонській області, одна людина загинула, п'ятеро постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 131 обстріл, випустивши 670 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - сказано в його телеграм-каналі.

Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури і територію заводу в Херсоні; магазин у Бериславському районі.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 5 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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