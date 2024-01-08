Події

07:03 08.01.2024

За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

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За минулу добу армія РФ здійснила 11 ракетних і 69 авіаударів

Ворог завдав 11 ракетних і 69 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в понеділок уранці.

Минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 8 ударних БПЛА типу "Shahed-136/131". знищено. Протиповітряною обороною України знищено всі ворожі дрони.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Торське, Діброва, Дружба, Авдіївка, Новомихайлівка, Георгіївка, Красногорівка, Водяне Донецької області; Кринки, Республіканець, Зміївка, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - сказано у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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