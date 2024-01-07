Українська авіація за добу завдала ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59, ідеться у зведенні.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження по ворожому пункту управління, складу боєприпасів і артилерійському засобу противника.