Події

19:07 07.01.2024

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 40 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали шість ракетних і 40 авіаударів по Україні, обстріляли понад 100 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу шість ракетних і 40 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 21 обстріл позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки... Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

За даними Генштабу, противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового Харківської області, населених пунктів Дружба, Красногорівка і Георгіївка Донецької області, Республіканець, Червоний Маяк, Зміївка, Кринки Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Вугледар Донецької області, Очаків Миколаївської області, Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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