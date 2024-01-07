Події

18:59 07.01.2024

Зеленський визначив пріоритети на рік у відносинах з ЄС і НАТО

1 хв читати
Зеленський визначив пріоритети на рік у відносинах з ЄС і НАТО

Україна має намір реалізувати рішення про відкриття переговорів щодо вступу в ЄС і розвивати комунікацію з членами НАТО.

"Провів тривалу нараду з приводу наших планів на цей рік у відносинах із партнерами в Євросоюзі та в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які ми розраховуємо", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом, також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим", - сказав він.

 

Теги: #нато #україна #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:06 07.01.2024
Україна і Японія готують до підписання низку важливих документів - Шмигаль

Україна і Японія готують до підписання низку важливих документів - Шмигаль

15:37 07.01.2024
Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

15:27 07.01.2024
Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

14:59 07.01.2024
Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

12:07 07.01.2024
Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

05:54 07.01.2024
ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

03:32 07.01.2024
У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

01:08 07.01.2024
Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

00:28 07.01.2024
Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

23:52 06.01.2024
Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

Зеленський обговорив із главою МЗС Японії майбутню конференцію з відновлення України

Україна налагоджує спільне виробництво зброї з партнерами - Зеленський

У Покровську на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблого - ДСНС

Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

ОСТАННЄ

Японія придбала для України в рамках підтримки енергосектору великогабаритне обладнання загальною потужністю близько 200 МВт

ЗС України відбили 16 атак окупантів під Авдіївкою за добу

Зеленський обговорив із главою МЗС Японії майбутню конференцію з відновлення України

Окупанти обстріляли Харківщину, один мирний житель загинув, двоє поранені

Освітній омбудсмен перебуває в лікарні після інфаркту

Україна налагоджує спільне виробництво зброї з партнерами - Зеленський

У Покровську на місці зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіло загиблого - ДСНС

Окупанти завдали удару по Кролевцю, пошкоджено 23 житлових будинки, інформація про постраждалих уточнюється - Сумська ОВА

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА