Зеленський визначив пріоритети на рік у відносинах з ЄС і НАТО

Україна має намір реалізувати рішення про відкриття переговорів щодо вступу в ЄС і розвивати комунікацію з членами НАТО.

"Провів тривалу нараду з приводу наших планів на цей рік у відносинах із партнерами в Євросоюзі та в НАТО. Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які ми розраховуємо", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Пріоритети наші зрозумілі: повністю реалізувати рішення про відкриття переговорів, підготувати нашу переговорну рамку з Євросоюзом, також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим", - сказав він.