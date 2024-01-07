У центральних і східних областях України в понеділок сильний сніг, хуртовина

В Україні в понеділок, 8 січня, буде хмарно, повідомив Укргідрометцентр.

У південній частині помірний дощ із переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади; ожеледиця, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 4° тепла до 1° морозу, вдень у Криму 7-12° тепла.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу (у Чернігівській та Сумській областях вночі 15-20°, вдень 10-15° морозу).

На решті територій складні погодні умови: помірний сніг, у центральних та східних областях сильний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у більшості західних, північних та південних областей місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах ожеледиця.

У Києві в понеділок хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 11-13° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 8 січня найвища температура вдень була 7,1 у 1998 р., найнижча вночі -26,6 у 1935 р.

У вівторок, 9 січня, хмарно з проясненнями. В Україні, крім північних і більшості західних областей, вдень у південно-східних областях часом сніг, на решті території без опадів.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 15-20° морозу, на Чернігівщині та Сумщині до 25°, у східних і південних областях 10-15° морозу; вдень 8-13°, на півдні країни та Закарпатті 3-8° морозу.

У Києві у вівторок, 9 січня, хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 8-10° морозу.