У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

У Донецькій області через бойові дії було знеструмлено дві шахти, у яких на момент відключення електроенергії перебували 18 працівників, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в щоденному оновленні в телеграм-каналі, там також пошкоджено обладнання на території ТЕС, а загалом в області без напруги залишаються 132 населені пункти.

У Кіровоградській області внаслідок падіння уламків БПЛА на повітряні лінії електропередачі було знеструмлено побутових споживачів, проте всі живляться.

Унаслідок обстрілів вимикалася повітряна лінія ПЛ 110 у Харківській області, знеструмлено побутових споживачів.

Загалом в енергосистемі дефіциту електроенергії немає, графіки відключень не застосовуються, наголосило Міненерго.

Водночас воно зазначило, що після аварійного ремонту вийшов у роботу блок однієї з ТЕС. Імпорт та експорт е/е практично відсутній другу добу - сьогодні імпорт прогнозується загалом до 2 МВт-год.

Міненерго нагадало, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему в пікові години споживання, які у вихідні дні припадають на 10:00-12:00 і 18:00-20:00.

Щодо газопостачання, то Міненерго повідомило, що в Броварах Київської області в приватному будинку знайдено без ознак життя трьох людей. За попередніми даними, причина трагедії - потрапляння продуктів згоряння в приміщення внаслідок самовільної заміни газових приладів.

Крім того, за даними Міненерго, поблизу нафтопроводу в Дніпропетровській області виявлено вибухонебезпечний предмет і залишки ракети. На місці працюють відповідні служби.

Як повідомлялося, за інформацією Міненерго, унаслідок обстрілів російських агресорів Донецької області в четвер увечері 17 шахтарів перебували під землею протягом 16 годин.