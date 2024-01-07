Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки винесе фінальне рішення щодо законопроєкту про мобілізацію у вівторок, 9 січня, повідомив голова комітету Олександр Завітневич.

"Окремі норми законопроєкту зазнають суттєвих змін під час розгляду в парламенті. Фінальне рішення Комітету щодо законопроєкту плануємо ухвалити у вівторок", - написав Завітневич у Facebook.

Він уточнив, що обговорення спільно з представниками ЗСУ та Міністерства оборони України тривають уже третій день, зокрема за участю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Є низка дискусійних норм, які не схвалюють члени Комітету. Зараз головне завдання - знайти баланс між конституційними правами і необхідними заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Також необхідно врахувати можливості економіки. Є вкрай складні питання фінансового забезпечення мобілізаційних заходів, джерел покриття потреб", - розповів Завітневич.

Як повідомлялося, 25 грудня 2023 року Кабінет міністрів України вніс у Верховну Раду законопроєкт №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що цей документ не буде голосуватися в запропонованій урядом редакції, а комітет ВР із питань нацбезпеки напрацює компромісний варіант.