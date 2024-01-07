Через обстріли в Херсонській області п’ятеро людей дістали поранення, серед них дві дитини

Через обстріли в Херсонській області 5 осіб дістали поранення, зокрема 2 дитини, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди", - написав він у телеграм-каналі.

"Через російську агресію 5 людей отримали поранення, з них - 2 дитини", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури в Херсонському районі; територію заводів у Херсоні.