Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06.00 неділі.

Також підрозділи ракетних військ вразили 4 райони зосередження особового складу, 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, радіолокаційну станцію ППО та 4 засоби протиповітряної оборони противника.