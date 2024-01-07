Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

Війська РФ намагаються вибити Сили оборони з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, минулої доби ворог 18 разів атакував українські позиції, загалом на фронті відбулося 45 бойових зіткнень, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону на Бєлгородщині.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога біля населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не проводили.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника біля Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони минулої доби відбили 8 атак противника біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак поблизу Первомайського і Невельського на Донеччині.

На мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати ворога неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

На шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 5 атак противника на захід від Вербового, Роботиного та на південь від Новодарівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 18 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас, наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.