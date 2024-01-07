За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

Ворог завдав 9 ракетних і 84 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

Минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною України знищено 19 ударних дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.