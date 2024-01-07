Події

07:15 07.01.2024

За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

1 хв читати
За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

Ворог завдав 9 ракетних і 84 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в неділю вранці.

Минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 22 БПЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною України знищено 19 ударних дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Олександрівка, Вовчанськ, Приколотне, Чугунівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області; Зміївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:02 07.01.2024
Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

07:32 07.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

07:29 07.01.2024
Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

19:29 06.01.2024
Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

19:23 06.01.2024
За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

19:10 06.01.2024
ЗС України відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку

ЗС України відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку

07:51 06.01.2024
На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

07:43 06.01.2024
Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

07:37 06.01.2024
Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

19:32 05.01.2024
Українська авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника

Українська авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Армія РФ обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області, є загиблий і постраждалі - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

Після вечірньої атаки "шахедами" росіяни обстріляли Нікопольський район із артилерії, людей не зачепило

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

У США зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX 9 для перевірок після інциденту під час польоту

У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА