У США зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX 9 для перевірок після інциденту під час польоту

Авіакомпанія Alaska Airlines призупинила польоти лайнерів Boeing 737 MAX 9 після того, як у літака, що перебував на висоті 5 кілометрів, відірвало двері аварійного виходу, повідомляє Associated Press (AP) 6 січня.

Зазначається, що за кілька годин після інциденту Alaska Airlines оголосила, що зупинить увесь свій парк із 65 літаків Max 9 для перевірок і технічного обслуговування.

Крім того, Федеральне управління цивільної авіації заявило, що вимагає негайної перевірки деяких літаків Max 9, які експлуатуються американськими авіакомпаніями або літають до Сполучених Штатів іноземними перевізниками.

Екстрене розпорядження, яке торкнеться близько 171 літака по всьому світу, стало останнім ударом для Boeing щодо лінійки літаків Max, повідомляє AP.

Водночас United Airlines заявила, що перевірила 33 з 79 літаків Max 9, а виведення літаків з експлуатації призвело до скасування близько 60 рейсів.

У п'ятницю, 5 січня, на літаку Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines через сім хвилин після зльоту з Портленда, штат Орегон, лопнула панель фюзеляжу. Ніхто зі 171 пасажира і шести членів екіпажу не постраждав. Пілоти здійснили безпечну аварійну посадку.