Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок, ДСНСники врятували з будівлі 6 осіб, зокрема двох дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Було влучання в будинок, де проживали 22 сім'ї. На щастя, ніхто не постраждав. Врятували 6 осіб, із них двоє - діти", - сказав він у відео, опублікованому в Телеграм-каналі.

За словами Лисака, ще двоє людей самостійно звернулися по медичну допомогу.



