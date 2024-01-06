Події

22:57 06.01.2024

Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок

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Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок

Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок, ДСНСники врятували з будівлі 6 осіб, зокрема двох дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Росіяни атакували Дніпро безпілотниками. На жаль, не без наслідків. Було влучання в будинок, де проживали 22 сім'ї. На щастя, ніхто не постраждав. Врятували 6 осіб, із них двоє - діти", - сказав він у відео, опублікованому в Телеграм-каналі.

За словами Лисака, ще двоє людей самостійно звернулися по медичну допомогу.


 

Теги: #україна #дніпро #бпла_рф

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