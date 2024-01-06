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22:50 06.01.2024

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

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Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб, рятувальна операція триває, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу ввечері.

"11 людей загинули і 10 поранені внаслідок удару по Покровському району. Серед загиблих - 5 дітей від 3 до 17 років. У Покровську та Рівному триває рятувальна операція", - написав він у Телеграм-каналі.

Філашкін уточнив, "станом на 21 годину відомо про 6 загиблих у Рівному Мирноградської громади Покровського району. Серед жертв - 3 дитини".

"Село потрапило під потужний обстріл сьогодні близько 15-ї години. Один снаряд влучив просто в будинок, де перебувала родина. Крім того, пошкоджень різного ступеня зазнали 75 будинків, фельдшерсько-акушерський пункт та адмінбудівля", - інформував він.

"Ще 5 осіб росіяни сьогодні вбили в Покровську. Таким чином, загальна кількість жертв сьогоднішнього ракетного удару по Покровському району сягнула 11 загиблих і 10 поранених", - наголосив глава ОВА.


 

Теги: #україна #удар #покровськ

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