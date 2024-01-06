За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

За добу ворог завдав 8 ракетних і 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Олександрівки, Вовчанська, Приколотного та Чугунівки Харківської області. Табаївки Харківської області, Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів, Спірного, Олександрополя, Нью-Йорка, Старомайорського Донецької області та Малої Токмачки, П'ятихаток Запорізької області.

Загалом за добу від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 90 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та місто Херсон.