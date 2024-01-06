ЗС України відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку

Протягом доби на авдіївському напрямку українські військові відбили 14 ворожих атак, загалом на фронті відбулося 27 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак у районах Первомайського та Невельського на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне становище", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

Крім цього, Сили оборони відбили ворожу атаку біля Кліщіївки на бахмутському напрямку, а також 3 атаки поблизу Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області на куп'янському напрямку і 2 атаки неподалік Роботиного і південніше Новодарівки на запорізькому напрямку, де ворог за підтримки авіації намагався поліпшити тактичне становище.

ЗСУ продовжують стримувати противника у Мар'їнки та Новомихайлівки на мар'їнському напрямку, де ворог за підтримки авіації 5 разів намагався прорвати оборону.

Своєю чергою, протягом доби російські окупанти здійснили 18 безуспішних штурмових дій на позиції українських військ на лівобережжі Дніпра на херсонському напрямку.

На лиманському та шахтарському напрямках ворог наступальних дій не вів.