Події

19:06 06.01.2024

Окупанти вдень знову обстріляли Херсонську область - ОВА

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Російські окупанти вдень знову обстріляли Херсонську область, в Іванівці поранено місцевого жителя, повідомили в обласній військовій адміністрації в суботу ввечері.

"Окупанти обстріляли Іванівку. Поранено місцевого жителя. Після 16-ї години ворог ударив по селу. У цей час на подвір'ї власного будинку перебував 53-річний чоловік. Він отримав численні травми", - написано в телеграм-каналі ОВА.

Уточнюється, що "потерпілого госпіталізували з вибуховою, черепно-мозковою та акубаротравмами, проникаючим пораненням черевної порожнини, осколковими пораненнями чола, обох верхніх і нижніх кінцівок".

Як повідомляла раніше обласна прокуратура, 6 січня російські окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області, унаслідок цього поранення дістали двоє братів 9-ти років, дітей госпіталізували.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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