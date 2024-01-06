Події

19:05 06.01.2024

Унаслідок обстрілу Дар'ївської громади поранено двох братів 9-ти років - Херсонська облпрокуратура

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Російські окупанти обстріляли Дар'ївську громаду Херсонської області, у результаті поранення дістали двоє братів 9-ти років, дітей госпіталізували, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 6 січня 2024 року ворожі війська вкотре обстріляли Дар'ївську громаду. Унаслідок атаки, попередньо осколкові поранення, отримали двоє братів 9 років. Їх доправлено до лікарні", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в суботу.

Під процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).

 

Теги: #діти #обстріли #херсонська_область

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