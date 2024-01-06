Події

16:13 06.01.2024

Унаслідок обстрілу Тягинки постраждав чоловік - Херсонська ОВА

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли с.Тягинка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого постраждав 56-річний місцевий житель, його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:22 06.01.2024
Поранено шістьох осіб унаслідок обстрілу Покровська, під завалами можуть перебувати три людини - Донецька ОВА

Поранено шістьох осіб унаслідок обстрілу Покровська, під завалами можуть перебувати три людини - Донецька ОВА

15:10 06.01.2024
Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне: загинула жінка, ще одна - поранена, повідомляє Донецька ОВА

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне: загинула жінка, ще одна - поранена, повідомляє Донецька ОВА

12:52 06.01.2024
Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне, загинула людина - Донецька ОВА

Росіяни завдали двох авіаударів по селищу Північне, загинула людина - Донецька ОВА

10:29 06.01.2024
На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

08:58 06.01.2024
Окупанти завдали 131 удару по Запорізькій області, є руйнування

Окупанти завдали 131 удару по Запорізькій області, є руйнування

08:45 06.01.2024
У результаті ворожих обстрілів Куп'янська є руйнування, травмовано місцеву жительку

У результаті ворожих обстрілів Куп'янська є руйнування, травмовано місцеву жительку

08:03 06.01.2024
Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

08:01 06.01.2024
Окупанти знову обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду

Окупанти знову обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду

07:29 06.01.2024
Окупанти знову обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти знову обстріляли чотири громади Сумської області

20:40 05.01.2024
Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на батьківщину - МЗС

У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

Усіх шахтарів після 16 годин перебування під землею через знеструмлення після обстрілу виведено на поверхню - Міненерго

Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

ОСТАННЄ

Кількість перетинів кордону України в новорічний тиждень знизилася на 18,4% - Держприкордонслужба

Данія відклала передання Україні F-16 - ЗМІ

Неспроможність Росії встановити перевагу в повітрі підриває її операції - британська розвідка

Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на батьківщину - МЗС

Складні погодні умови очікуються на більшій частині України найближчими днями

Держаудитслужба України спростовує інформацію у ЗМІ про нібито можливе розголошення даних військово-оборонного сектору

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

У Чорне море виведено п'ять російських кораблів, в Азовське - один

У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА