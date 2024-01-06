Унаслідок обстрілу Тягинки постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли с.Тягинка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого постраждав 56-річний місцевий житель, його госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє обласна військова адміністрація.

"У Тягинці під ворожий обстріл потрапив 56-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. У постраждалого мінно-вибухова травма, закритий перелом руки зі зміщенням, множинні садна", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.