Кількість перетинів кордону України в новорічний тиждень знизилася на 18,4% - Держприкордонслужба

Кількість перетинів кордону України з 30 грудня до 5 січня скоротилася на 18,4% порівняно з попереднім тижнем - до 475 тис., а пропущених транспортних засобів - на 18,2%, до 90 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у фейсбуці.

Згідно з ними, якщо до цього два тижні потік людей на в'їзд в Україну на 22-24 тис. щотижня перевищував потік на виїзд, то в новорічний тиждень ситуація змінилася на протилежну: перетинання на виїзд знизилися з 302 тис. до 224 тис., тоді як на в'їзд - тільки з 280 тис. до 250 тис.

Кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами скоротилася до 340 з 576 тижнем раніше.

Порівняно з ситуацією рік тому приплив в Україну зрушився на тиждень вперед, що може бути пов'язано з перенесенням святкування Різдва.

Статистика прикордонної служби Польщі в новорічний тиждень також показує зміну динаміки після двох тижнів чистого припливу в Україну: в новорічний тиждень сумарно зафіксовано на 23,5 тис. більше тих, хто виїжджає з України, порівняно з тими, хто в'їжджає, за скорочення загального пасажиропотоку на 18,3% - до 311,5 тис. Рік тому чистий приплив в Україну через польський кордон фіксувався до 6 січня включно.

Загалом від початку війни до 5 січня 2024 року до Польщі з України прибуло 18,27 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку проїхало 16,48 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відплив біженців з України змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб.

Однак із кінця вересня, можливо, під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксували перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

Відтоді і до сьогодні кількість перетинів кордону на в'їзд в Україну перевищила кількість перетинів на виїзд на 90 тис. осіб.

Як зазначив на початку березня цього року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 28 грудня оцінювали в 5,935 млн, а загалом у світі - у 6,339 млн, що лише на 3 тис. більше, ніж тижнем раніше.

У самій Україні, за даними ООН на 6 листопада, було 3,674 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно з колишньою оцінкою 5,088 млн. "Це (таке значне скорочення) пов'язане не зі значним поверненням ВПО, а, скоріше, насамперед, зі зміною методики розрахунку чисельності ВПО. Нова базова цифра чисельності населення, яка використовується для екстраполяції оцінок ВПО, тепер враховує відсутність близько 6,2 млн біженців з України, які більше не перебувають у країні", - пояснює УВКБ ООН.