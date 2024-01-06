Запровадження РФ нових норм законодавства про громадянство має на меті позбавлення викрадених українських дітей можливості повернутися на батьківщину - МЗС

Ухвалений у РФ указ щодо "окремих категорій іноземних громадян" і процедури набуття ними російського громадянства "грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права і права дітей - громадян України, які під час широкомасштабного наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора", заявило Міністерство закордонних справ України.

"4 січня 2024 року президент Російської Федерації підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації". Документ передбачає, що діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство РФ за особистим рішенням президента Російської Федерації, без урахування всіх або окремих вимог федерального законодавства. Заяву на вступ у громадянство РФ можуть подати керівники російських організацій, у яких примусово перебувають українські діти", - зазначається в повідомленні МЗС на офіційному сайті в суботу.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що "цей черговий "нормативно-правовий акт", окрім спрямованості задовольнити за рахунок мігрантів демографічні потреби країни-агресора..., грубо порушує законодавство України, норми міжнародного права та права дітей – громадян України, які під час широкомасштабної наступу РФ були примусово переміщені на територію держави-агресора".

Міністерство закордонних справ України вкотре наголошує, що всі діти-громадяни України, які були примусово переміщені на територію РФ під надуманим приводом так званого "гуманітарного захисту", залишаються громадянами України. Українська влада продовжує вживати всіх можливих заходів для захисту їхніх законних прав і свобод.

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини", - зазначено в повідомленні.

"Закликаємо Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги ці дії керівництва РФ з переведення українських дітей з однієї національної групи в іншу, у тому числі шляхом примусового надання їм громадянства РФ, що є однією з ознак геноциду, а міжнародну спільноту - якомога швидше реалізувати виданий МКС ордер на арешт Володимира Путіна, здійснивши необхідні заходи з його затримання для передачі органам міжнародного правосуддя", - підсумувало Міністерство закордонних справ.