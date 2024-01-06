Одна людина загинула, п'ятеро постраждали внаслідок обстрілів окупантами Херсонщини

Російські окупаційні війська за добу випустили 671 снаряд по Херсонській області, одна людина загинула, п'ятеро постраждали, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 112 обстрілів, випустивши 671 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації, з них - 1 ракетний. 1 людина загинула, ще - 5 дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

Прокудін також повідомив, що по місту Херсон ворог випустив 39 снарядів. Російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області та по сільськогосподарському підприємству в Херсонському районі.