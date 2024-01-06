Події

07:51 06.01.2024

На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

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На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

Сили оборони України відбили найбільшу кількість російських атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку минулої доби відбили 4 атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку українські захисники продовжують стримувати загарбників біля Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Зокрема, минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій.

Також українські захисники відбили 7 атак ворога у населеного пункту Синьківка Харківської області в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку.

На бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

А на лиманському та шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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