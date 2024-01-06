Події

07:43 06.01.2024

Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

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Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

Ворог здійснив 5 ракетних і 25 авіаційних ударів, а також 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 суботи.

Крім того, вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 БПЛА типу "Shahed-136/131". Усі ворожі дрони знищено.

Також авіаударів зазнали Новомихайлівка Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області, Зміївка та Червоний Маяк Херсонської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться у зведенні.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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