Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству на Херсонщині, 1 людина загинула, 1 - постраждала - голова ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству в с. Інгулець Дар'ївської громади Херсонської області, унаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, також постраждав 60-річний місцевий житель, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти завдали ракетного удару по аграрному підприємству в селі Інгулець. Від отриманих поранень загинув 35-річний чоловік. Співчуваю рідним убитого... Також травмовано 60-річного жителя. Потерпілому надали медичну допомогу в лікарні, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - написав Прокудін у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.