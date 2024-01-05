Миколаїв у 2023 р. налагодив партнерство з чотирма європейськими містами

Миколаїв налагодив партнерство з чотирма європейськими містами у 2023 році й планує оформити партнерство з іще трьома у 2024 році, повідомляє мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як повідомляється в телеграм-каналі, у 2023 році було налагоджено партнерство з містами Сент-Гелієр (Джерсі), Крістіансанн (Норвегія), Ольборг (Данія) і Дуррес (Албанія). Також у 2023 році підписано меморандум із французькою асоціацією "Нарбона-Україна".

У 2024 році планується підписати партнерство із шотландським Глазго, фінським Котка й італійським Барі.

"З усіма містами та організаціями ми вибудовуємо окрему комунікацію. Налагоджуємо співробітництво на рівні різних підрозділів. Звичайно, залучаємо для Миколаєва і допомогу від них", - повідомив Сєнкевич.

Приміром, Сент-Гелієр надіслав Миколаєву дев'ять генераторів різної потужності для котелень і медичне обладнання. Крістіансанн передав Миколаєву шість автобусів, трансформаторні підстанції та медикаменти. "Нарбона-Україна" надіслала місту два автомобілі швидкої допомоги, автобус, два легкові автомобілі, пекарське та медичне обладнання.

Джерело: https://t.me/senkevichonline/6826