Спецназ ГУР МО провів операцію в Бєлгородській області РФ, окупанти зазнали втрат

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у зв'язку зі збільшенням кількості диверсій з боку росіян і для захисту цивільних українців, які живуть поблизу державного кордону та потерпають від атак агресора, провели рейд на територію РФ.

"Відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у грайворонському районі бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії рф запланувало перевірку через невдоволення та скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби. Перед приїздом московських "ревізорів" рядові загарбники заметушилися - почали проводити активні інженерні роботи", - зазначається в повідомленні пресслужби ГУР МО.

Щоб завдати ворогу шкоди та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та провели спецоперацію.

"Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на цій ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється", - зазначається в повідомленні.