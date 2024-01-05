ППО збила 21 із 29 ударних БПЛА в ніч на 5 січня в межах п'яти областей - ПС ЗСУ

Сили української протиповітряної оборони збили 21 із 29 випущених у ніч на 5 січня російськими окупантами ударних безпілотних літальних апаратів у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей, повідомляється у телеграм-каналі повітряних сил Збройних сил України у п'ятницю.

"У ніч на 5 січня 2023 року ворог атакував ударними БПЛА типу Shahed. Атака тривала двома хвилями з району Примосько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – Крим. Усього зафіксовано пуски 29 ударних БПЛА Shahed-136/131. До відбиття повітряного нападу залучено мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що частину безпілотників ворог спрямував по прифронтовій зоні Херсонської та Миколаївської областей.

"Переважну більшість "шахедів" знищили підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил і Сил оборони України", - наголошується у зведенні.