Події

09:34 05.01.2024

Росіяни вночі вдарили по модульному містечку на Херсонщині, семеро людей постраждали - ОВА

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Росіяни вночі вдарили по модульному містечку на Херсонщині, семеро людей постраждали - ОВА

Уночі в п'ятницю, 5 січня, російська армія вдарила трьома безпілотниками типу Shahed по Високому Тягинської громади Херсонської області.

"Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки", - написав голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

Ще один житель, 43 років, дістав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

"Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес. Їх врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу", - додав голова ОВА.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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