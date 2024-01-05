Сили оборони за добу ліквідували 790 окупантів, 9 танків, 14 бронемашин, 30 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 18 безпілотників, одну крилату ракету, 49 одиниць авто та спецтехніки, інформує про втрати противника Генштаб Збройних сил України у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 363070 (+790) осіб, танків - 6011 (+9) од, бойових броньованих машин - 11142 (+14) од, артилерійських систем - 8604 (+30) од, РСЗВ - 949 (+2) од, засоби ППО - 631 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18), крилаті ракети - 1786 (+1), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11463 (+40) од, спеціальна техніка - 1313 (+9)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюють.