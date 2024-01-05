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07:59 05.01.2024

Окупанти випустили по Херсонській області понад 630 снарядів, одна людина загинула, семеро дістали поранення

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Окупанти випустили по Херсонській області понад 630 снарядів, одна людина загинула, семеро дістали поранення

Армія РФ випустила по Херсонській області 639 снарядів, унаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 п'ятниці.

"За минулу добу противник здійснив 125 обстрілів, випустивши 639 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 4 "Shahed". По місту Херсон ворог випустив 31 снаряд", - написав він у телеграм-каналі.

"Унаслідок російської агресії 1 людина загинула, ще - 7 отримали поранення", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні та Херсонському районі; склад гуманітарної допомоги в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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