У Білому домі підтвердили, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети

Північна Корея нещодавно надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, заявив Білий дім 4 січня з посиланням на розсекречені дані розвідки, повідомляє Радіо Свобода.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Раніше сьогодні видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних американських чиновників, що Росія планує придбати балістичні ракети малої дальності в Ірану і вже отримує десятки балістичних ракет і пускових установок від Північної Кореї, що викликає "глибоке занепокоєння" в адміністрації президента США.

На озброєнні Північної Кореї стоять копії радянських ракетних комплексів Р-17. В останній модифікації вони називаються "Хвасон-6", дальність дії оцінюється західними експертами в діапазоні 500 - 1300 км. Пхеньян демонстрував на парадах ракетні комплекси, відомі під західним позначенням КН-23, схожі на російські комплекси "Іскандер", з передбачуваною дальністю дії близько 700 кілометрів. У 2019 році випробування проходили ракети КН-25, з імовірним радіусом дії 380 кілометрів.

Нещодавно Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявляло, що Північна Корея може стати одним із найважливіших постачальників зброї для Росії поряд з Іраном і Білоруссю. У британській розвідці зазначали, що майже напевно північнокорейські боєприпаси вже потрапили на склади в західній Росії.

Перед цим Сполучені Штати заявили, що протягом останніх тижнів Північна Корея доставила в Росію понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Кремль заявив, що США не мають доказів того, що зброя поставлялася.

Раніше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило, що Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) підрахував, що Північна Корея відправила близько 2000 контейнерів із військовою технікою та боєприпасами зі свого північно-східного порту Раджин до Владивостока. Yonhap так само повідомило, що Північна Корея, можливо, постачала до РФ іншу зброю, зокрема танкові боєприпаси, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки і кулемети, і, можливо, балістичні ракети малої дальності.