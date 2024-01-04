Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

Пріоритетом номер один залишається забезпечення постачань засобів ППО і ракет до них, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

За його словами, кінець минулого року і перші дні нового "керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух і повернути стару минулорічну загрозу, загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя".

"Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на 100% роблять усе, щоб забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один", - сказав Зеленський.

Звичайно, зазначив він, "точно такий же пріоритет номер один - це нові пакети підтримки для наших воїнів. Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно".

Зеленський також подякував "усім тим, хто і вночі, і вдень, і в будь-яке свято, і в будь-яких умовах працюють абсолютно всюди в Україні для ліквідації наслідків російських ударів".

"Сумщина, Чернігівщина, Львів, Одеса, Харків і Київ, Дніпро і Нікополь, Кривий Ріг і Оріхів, Запоріжжя, міста Донеччини, Херсонщина, всюди. Наші рятувальники з ДСНС України, волонтери, які допомагають, наші поліцейські. Я дякую всім вам", - сказав президент.