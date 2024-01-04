Події

14:14 04.01.2024

Херсонська ОВА: Через ворожий обстріл у Станіславі загинув чоловік, ще дві людини постраждали

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Херсонська ОВА: Через ворожий обстріл у Станіславі загинув чоловік, ще дві людини постраждали

Через російський обстріл у Станіславі загинула одна людина, жінка дістала контузії, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російська армія вдарила по Станіславу. Ворожим вогнем пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Також у населеному пункті зникло світло. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний місцевий житель", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Прокудін також повідомив про постраждалу жінку: "потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію". За словами Прокудіна, також "постраждав чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації".

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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