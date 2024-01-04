У лікарнях залишаються 16 постраждалих унаслідок обстрілу Харкова 2 січня - ОВА

Станом на 4 січня в медзакладах залишаються 16 постраждалих унаслідок ворожого ракетного обстрілу центру Харкова вранці 2 січня, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 11 жінок і п'ять чоловіків, зокрема хлопчик 9 років. За даними лікарів, стан 9-річної дитини середньої тяжкості, стабільний. Вона дістала мінно-вибухову травму та забій м'яких тканин", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, один постраждалий (56-річний чоловік) перебуває у важкому стані. Він дістав множинні уламкові ураження, його прооперували. Інші постраждалі - у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

Як повідомлялося, унаслідок ворожого ракетного обстрілу центру Харкова вранці 2 січня дві жінки загинули, 62 людини постраждали.