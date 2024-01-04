Окупанти випустили по Херсонській області понад 480 снарядів, двоє людей загинули

Армія РФ випустила по Херсонській області 486 снарядів, унаслідок обстрілу двоє людей загинули, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06.00 четверга.

"За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів", - написав він у телеграм-каналі.

"Унаслідок російської агресії 2 людини загинули", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад у Херсонському районі, територію підприємства в Бериславі.