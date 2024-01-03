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22:03 03.01.2024

Двоє дітей загинули і 15 дістали поранення в результаті останніх ракетних ударів РФ по всій Україні

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Двоє дітей загинули і 15 дістали поранення в результаті останніх ракетних ударів РФ по всій Україні

Щонайменше двоє дітей загинули, 15 дістали поранення внаслідок останніх ракетних ударів РФ по всій Україні, заявив представник UNICEF в Україні Мунір Мамедзаде.

"Повідомляється, що двоє дітей загинули і щонайменше 15 дітей дістали поранення внаслідок хвилі смертоносних обстрілів, що прокотилися кількома районами України. За останні шість днів ескалація атак сталася в Дніпрі, Львові, Харкові, Києві, Одесі та інших населених пунктах, спричинивши загибель цивільних осіб і пошкодження цивільної інфраструктури", - ідеться в заяві, опублікованій на сайті організації 3 грудня.

Наголошується, що "за повідомленнями, за останній тиждень було пошкоджено щонайменше вісім шкіл і 10 медичних установ, включно з пологовим будинком. Були зруйновані будинки, і мільйони дітей розпочали новий рік під звуки сирен і вибухів, що викликають уже знайомий їм страх".

"Діти по всій Україні були змушені ховатися в підвалах, бомбосховищах і на станціях метро, часто в морозні ранкові години. Для дітей, чиї будинки було пошкоджено або зруйновано, а також тих, які не мають доступу до електрики, опалення та води внаслідок руйнувань, ситуація є особливо важкою, оскільки температура повітря може опускатися до -20°C", - зазначив Мамедзаде.

Він нагадав, що за перевіреними ООН даними, від початку ескалації війни в Україні було вбито або поранено майже 1800 дітей. Справжня цифра, ймовірно, набагато вища.

"Вбивства та каліцтва дітей, напади на школи та лікарні є серйозними порушеннями прав дітей, і вони повинні припинитися. Законів війни мають дотримуватися. Діти і цивільна інфраструктура, на яку вони покладаються, мають бути захищені. Необхідно вжити всіх необхідних заходів для їхнього захисту", - закликав представник UNICEF.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

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