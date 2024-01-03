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21:01 03.01.2024

Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

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Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляють про недопуск її експертів для перевірки реакторних залів трьох із шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в окупованому місті Енергодар Запорізької області.

"П'ять із шести реакторів ЗАЕС залишаються в холодному зупині, а четвертий енергоблок перебуває в гарячому зупині для виробництва пари і тепла, зокрема для прилеглого міста Енергодар, де мешкає більша частина персоналу станції. Команда МАГАТЕ продовжує проводити обходи об'єкта в рамках заходів з моніторингу ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також дотримання п'яти конкретних принципів захисту цього великого об'єкта. Однак експерти МАГАТЕ, як і раніше, не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків №№1, 2 і 6", - ідеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про ситуацію в Україні від 3 січня.

У заяві наголошується, що експертів МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторного залу енергоблока, що перебував у холодному зупині, де знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо. "Команда продовжуватиме запитувати цей доступ", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті агентства в середу.

Крім того, минулого тижня був, як і раніше, обмежений доступ для представників агентства до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 атомних реакторів. Також експерти МАГАТЕ все ще очікують раніше обіцяного на 19 грудня, але так і не наданого доступу на дахи реакторів.

"Під час окремого огляду приміщень системи безпеки енергоблока №6 22 грудня експерти МАГАТЕ виявили відкладення борної кислоти на клапанах, насосі та на підлогах кількох приміщень будівлі захисної оболонки. Завод поінформував команду, що джерелом витоку є один із резервуарів для зберігання борної кислоти і що, зважаючи на невеликий масштаб витоку, його ремонт планують не одразу, а в рамках планового технічного обслуговування постраждалої системи. Цей тип витоку може виникнути під час роботи установки. Однак такі події потребують належної та своєчасної уваги, розслідування та реагування з боку оператора, щоб запобігти подальшим і потенційно серйознішим наслідкам для безпеки. Команда уважно стежитиме за розвитком подій з цього питання", - йдеться в заяві.

За словами Гроссі, часті відключення електроенергії залишаються джерелом серйозного занепокоєння щодо безпеки ЗАЕС, оскільки їй потрібна електроенергія для охолодження реакторів та інших важливих функцій, коли всі реакторні блоки зупинені. Із серпня 2022 року на ЗАЕС сталося вісім подій із повною втратою зовнішнього електропостачання. На станції було виконано роботи щодо резервних електричних трансформаторів, і наразі працюють два з трьох трансформаторів, із яких один постійно під'єднаний до резервних ліній електропередачі.

 

Теги: #магате #заес #недопуск

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