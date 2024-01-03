Події

20:12 03.01.2024

За грудень втрати ворога у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" становлять 14 265 осіб особового складу

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За грудень втрати ворога у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" становлять 14 265 осіб особового складу

У грудні на сході України в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" противник втратив 14 265 своїх військовослужбовців і 1236 одиниць військової техніки, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

"За грудень втрати ворога в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" становлять 14 265 в особовому складі та 1236 одиниць військової техніки. Серед якої було пошкоджено або знищено 163 танки та близько 300 бойових броньованих машин, та понад 200 гармат і мінометів", - сказав Фітьо в ефірі телемарафону.

Теги: #ліквідація #сухопутні #ворог

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