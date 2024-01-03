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19:47 03.01.2024

Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

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Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

За 4 місяці Міноборони заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн, що близько 20% від запланованої суми на закупівлі, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Реформа тилових закупівель не вплинула на своєчасне забезпечення наших захисників і захисниць. Поки ДП "Державний оператор тилу" готувався до запуску, Міноборони самостійно організовувало закупівлі продовольства, одягу, паливно-мастильних матеріалів. Угоди були укладені з дотриманням принципів прозорості, якості та економії бюджетних коштів. Результат - економія бюджетних коштів тільки на закупівлі продовольства приблизно 2,5 млрд грн", - сказав заступник міністра оборони Дмитро Клименков.

Зазначається, що у 2023 році для тилового забезпечення Збройних сил Міністерством оборони було закладено 97 млрд грн. Контракти укладено на всі 100% бюджету.

У відомстві нагадали, що Міністерство оборони завершило реформу закупівель тилового майна і тепер усі функції тилових закупівель перейдуть до "Агентства закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу").

Загалом за період з 6 вересня до 31 грудня укладено 186 договорів на суму понад 17 млрд грн.

"Харчування. Загалом за зазначений період Міноборони провело 39 закупівель за спрощеною процедурою на суму понад 10 мільярдів гривень. Потенційні постачальники подали 263 пропозиції. Міноборони відібрало 26 компаній (раніше було 10). Завдяки конкуренції знизилася вартість харчування військовослужбовців. Результат - на перший квартал 2024 року всі військові забезпечені харчуванням, водою та посудом", - розповіли в Міноборони.

Крім того, в Одеській та Вінницькій області торги тривають - деякі компанії намагаються їх зірвати. Але на харчуванні бійців це не позначиться. У разі, якщо договори вчасно не укладуть, продукти постачатиме компанія-переможець із сусідньої області.

Також за аналогічний період Міноборони уклало 51 договір на суму понад 5,5 млрд грн щодо паливно-мастильних матеріалів. Це 93,5 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів, зокрема 18 мастил за стандартами НАТО. Усе отримано в повному обсязі, запевнили у відомстві.

Крім цього, стосовно речей, за аналогічний період Міноборони уклало 99 договорів на суму понад 3,2 млрд грн (зокрема, 14 договорів на засоби індивідуального захисту - бронежилети, шоломи, навушники) на суму 1,7 млрд грн. Близько 91% майна вже закуплено.

"Уперше Міноборони: придбали 50 тисяч комплектів жіночої форми. У 2024 році її вже видаватимуть; закупили 100 тисяч електричних грілок (а також 300 000 хімічних); придбали та отримали 15 тисяч активних навушників (навушники для захисту військовослужбовців під час потужних вибухів)", - зазначили у відомстві.

 

 

Теги: #міноборони #економія #закупівлі

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