Генпрокурор: У Харківській області за час війни загинули понад 2 тисячі мирних жителів, зокрема 79 дітей

За час повномасштабної агресії РФ тільки в Харківській області загинули понад 2 тис. 360 мирних жителів, зокрема 79 дітей, виявлено 25 облаштованих окупантами катівень, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Сьогодні ми з керівником розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, Офісу МКС Брендою Голліс оглянули в Харківській області місця, які найбільше постраждали від російської агресії", - розповів Костін у середу в ефірі Національного телемарафону.

Він зазначив, що тільки після обстрілу Харкова 2 січня постраждали 63 людини, з яких шестеро - діти, одна жінка загинула. "Усі постраждалі - цивільні. РФ вкотре довела, що вона країна-терорист, яка не зважає на міжнародне гуманітарне право від слова зовсім", - наголосив генпрокурор.

Костін повідомив, що загалом унаслідок атак на Харківську область загинули 2 тис. 360 мирних жителів, із них 79 дітей.

Говорячи про скоєні РФ воєнні злочини, генпрокурор зазначив, що серед загальної їх кількості 117 тис. 21 тис. злочинів скоєно в Харківській області.

Також, за його словами, після деокупації області було виявлено 25 катівень, облаштованих окупантами, керували ними в більшості випадків кадрові російські військовослужбовці та представники ФСБ.

Костін наголосив, що розслідування фактів незаконного позбавлення волі, катувань та сексуального насильства, скоєних окупантами в Україні, є пріоритетними напрямом роботи Міжнародного кримінального суду.