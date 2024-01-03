Події

19:07 03.01.2024

Генпрокурор: У Харківській області за час війни загинули понад 2 тисячі мирних жителів, зокрема 79 дітей

1 хв читати
Генпрокурор: У Харківській області за час війни загинули понад 2 тисячі мирних жителів, зокрема 79 дітей

За час повномасштабної агресії РФ тільки в Харківській області загинули понад 2 тис. 360 мирних жителів, зокрема 79 дітей, виявлено 25 облаштованих окупантами катівень, повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Сьогодні ми з керівником розслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, Офісу МКС Брендою Голліс оглянули в Харківській області місця, які найбільше постраждали від російської агресії", - розповів Костін у середу в ефірі Національного телемарафону.

Він зазначив, що тільки після обстрілу Харкова 2 січня постраждали 63 людини, з яких шестеро - діти, одна жінка загинула. "Усі постраждалі - цивільні. РФ вкотре довела, що вона країна-терорист, яка не зважає на міжнародне гуманітарне право від слова зовсім", - наголосив генпрокурор.

Костін повідомив, що загалом унаслідок атак на Харківську область загинули 2 тис. 360 мирних жителів, із них 79 дітей.

Говорячи про скоєні РФ воєнні злочини, генпрокурор зазначив, що серед загальної їх кількості 117 тис. 21 тис. злочинів скоєно в Харківській області.

Також, за його словами, після деокупації області було виявлено 25 катівень, облаштованих окупантами, керували ними в більшості випадків кадрові російські військовослужбовці та представники ФСБ.

Костін наголосив, що розслідування фактів незаконного позбавлення волі, катувань та сексуального насильства, скоєних окупантами в Україні, є пріоритетними напрямом роботи Міжнародного кримінального суду.

Теги: #мкс #генпрокурор #харків

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 02.01.2024
У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

23:22 02.01.2024
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

18:39 02.01.2024
Кількість поранених унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 62 осіб - поліція

Кількість поранених унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 62 осіб - поліція

14:19 02.01.2024
У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

У Харкові 49 постраждалих, зокрема шестеро дітей, одна людина загинула - ДСНС

13:12 02.01.2024
Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

Поліція бере під цілодобову охорону пошкоджені обстрілом будинки в Харкові

12:54 02.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 47 осіб

Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 47 осіб

12:05 02.01.2024
Унаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджено магістральний газопровід і тепломагістраль

Унаслідок ранкових обстрілів Харкова пошкоджено магістральний газопровід і тепломагістраль

11:53 02.01.2024
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 45 осіб, одна жінка у вкрай важкому стані - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ударів по Харкову зросла до 45 осіб, одна жінка у вкрай важкому стані - ОВА

08:53 02.01.2024
У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

У результаті ранкових ударів по Харкову одна людина загинула, кількість постраждалих перевищила 20 осіб - Синєгубов

08:29 02.01.2024
Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову, постраждали шестеро людей

Окупанти завдали щонайменше чотири удари по Харкову, постраждали шестеро людей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

ОСТАННЄ

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

Кулеба доручив керівникам посольств і генконсульств активізувати інформроботу з просування Формули миру та зміцнення підтримки України

Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

Польський прем'єр має намір переконати перевізників, які протестують, не використовувати блокаду кордону для захисту своїх прав

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

Окупанти за добу завдали шість ракетних і 42 авіаудари по Україні, обстріляли понад 90 населених пунктів - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили 28 атак окупантів під Авдіївкою за добу

У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

Єрмак обговорив із главою МЗС Мексики підготовку до зустрічі радників із нацбезпеки у Швейцарії, на якій обговорять Українську Формулу миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА